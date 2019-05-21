Спикер успокоил депутатов, которые боятся, что Дума провалится под землю

Председатель Госдумы Вячеслав Володин успокоил депутатов, обеспокоенных по поводу пустот, обнаруженных под зданием нижней палаты на Охотном ряду.

Ранее строители нашли две образовавшиеся пустоты в фундаменте Госдумы. По словам вице-спикера нижней палаты Игоря Лебедева, в случае обнаружения новых здание на Охотном ряду может быть признано аварийным.

Глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на заседании палаты выразил обеспокоенность тем, что здание может окончательно просесть. Володин отреагировал на данное предположение, заявив, что делается все для того, чтобы укрепить фундамент.

Председатель Госдумы предложил также обсудить данный вопрос на фракции, поскольку вице-спикер Игорь Лебедев "только что ходил посещать подвалы и простукивал фундамент", передает слова Вячеслава Володина ТАСС.

Ремонт зала пленарных заседаний запланирован на лето этого года. В это время депутаты будут заседать в соседнем Колонном зале Дома союзов.