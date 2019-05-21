Неймар ведет тайные переговоры с мадридским "Реалом"

"Королевский клуб" из Мадрида не оставляет попыток заполучить лидера футбольной сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермен" Неймара. Как сообщили сразу несколько инсайдеров, агенты футболиста встречались с менеджерами "Реала" на предмет обсуждения возможного трансфера.

Напомним, что бразилец, который перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" за рекордные 222 млн евро, не раз становился источником самых разных слухов. То он доволен своей парижской жизнью, то очень скучает по столице Каталонии и хочет вернуться, то ищет другие варианты развития карьеры, не исключая и перехода в "Реал".

С одной стороны, Неймар в этом сезоне не стал лидером "ПСЖ" на поле и фанаты испытывают искреннее разочарование игрой звезды, который из-за травм провел за клуб всего 17 матчей в чемпионате Франции, сообщает издание Футбол.Ru. С другой, тренер "Реала" Зинедин Зидан несколько раз высказывался, что предпочел бы бразильцу другую звезду "ПСЖ" – француза Килиана Мбаппе. Так что у потенциального трансфера игрока в Мадрид весьма туманные перспективы.