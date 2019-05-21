Порошенко за Януковичем: против экс-президентов Украины возбудили одинаковые дела о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о государственной измене в отношении бывшего президента Петра Порошенко.

Как передает РИА Новости, об этом международную общественность проинформировала пресс-служба ведомства, отметив, что дело открыто по заявлению Андрея Портнова, экс-заместителя главы администрации Виктора Януковича, возглавлявшего страну до Порошенко.

Против последнего уголовное дело заведено сразу по трем статьям – "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "государственная измена" и "превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий".

Речь в частности идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС Украины из Чёрного в Азовское море в районе Керченского пролива, в результате чего экипажи были задержаны погранслужбой РФ за нарушение госграницы России. Порошенко подозревают в том, что он отдал провокационный приказ с целью поднять свой упавший перед выборами рейтинг.

Ранее Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование после жалобы судей на Порошенко.

Что касается Януковича, то в январе 2019 года Оболонский районный суд Киева признал его виновным в госизмене и заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы - экс-руководитель государства покинул Украину в 2014 году.