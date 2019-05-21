Генрих Мхитарян: мне больно, что я не смогу сыграть в Баку

Ведущий хавбек футбольной сборной Армении и лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян прокомментировал ситуацию с неучастием в финале Лиги Европы в столице Азербайджана. "Канониры" решили не везти своего полузащитника в Баку из соображения безопасности.

Как уже сообщали Вести.Ru, Мхитаряну придётся пропустить решающий матч евротурнира, в котором "Арсенал" играет с другой командой из столицы Великобритании" Челси", несмотря на гарантии принимающей стороны. Причина в том, что Армения и Азербайджан конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

"Рассмотрев все возможные варианты, мы вынуждены были принять жесткое для меня решение не ехать на финал Лиги Европы, — написал Мхитарян в социальной сети Instagram. – Это такая игра, которая не часто случается в карьере, и я должен признать, мне очень больно ее пропускать. Но я буду болеть за товарищей по команде".