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21 мая 201916:16

Саакашвили внял призыву Зеленского и вернется, "чтобы строить страну"

EPA

На призыв Зеленского к украинцам вернуться на Украину ради возрождения экономики первым откликнулся экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. При этом он отказался от гарантированного новым украинским президентам гражданства тем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину.

"Мне не нужно гражданство. Меня нужно восстановить в гражданстве Украины", — пояснил Михаил Саакашвили.

Сначала Саакашвили потребовал, чтобы его допустили на Украину, сообщает РИА Новости. Запрет на его въезд был дан лично Петром Порошенко. При этом Саакашвили рассчитывает, что запрет на его въезд в страну будет после смены власти на Украине достаточно быстро отменен.

Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину и потому, что в его отношении здесь была нарушена справедливость.

"Это вопрос справедливости, а не политического выбора. Я соскучился по своим друзьям, по многим своим близким. Украина — это мой второй дом", — пояснил Саакашвили в интервью, опубликованном Youtube-канале журналиста Дмитрия Гордона.

В Погранслужбе Украины подчеркнули, что Саакашвили не имеет законных оснований для въезда в страну. В 2013 году Михаил Саакашвили покинул Грузию, где против него были возбуждены несколько уголовных дел. Михаил Саакашвили был заочно приговорен к тюремному заключению. Но весной 2015 года президент Украины Петр Порошенко, теперь уже бывший, предоставил Саакашвили украинское гражданство и назначил своего бывшего грузинского коллегу губернатором Одесской области. Но уже осенью 2016 года Саакашвили пришлось расстаться с должность, так как он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил областные экономические показатели.

Конфликт Саакашвили и Порошенко прогрессировал. В июле 2017 года Порошенко лишил экс-президента Грузии гражданства Украины. Жалоба на это со стороны Саакашвили до сих пор в украинском суде не рассмотрена. В феврале 2018 года Саакашвили с Украины выслали в Польшу, с территории которой он через пограничные кордоны прорвался на украинскую территорию. Более того, за незаконное проникновение на Украину Саакашвили был запрещен взъезд в страну до 2021 года.

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