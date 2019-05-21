Хоккеисты сборной Чехии переупрямили команду Швейцарии

Матчем между сборными Чехии и Швейцарии продолжился игровой день на чемпионате мира по хоккею, что проходит в Словакии. Команды досрочно обеспечили себе участие в плей-офф и в это игре решали, кто расположится выше в таблице и, соответственно, получит более слабого соперника в четвертьфинале.

Чехи в итоге выиграли (5:4) и догнали по очкам команду России, которой позднее предстоит игра со шведской "Тре крунур". Именно результат заключительной встречи с группе "В" расставит всех участников по местам в четверке лучших и определит, с кем они будут играть в плей-офф. Пока ясно только, что Швейцарии достанется лучшая сборная группы "А".

Матч получился упорным и преимущество чехов не было однозначным. Счет открыли представители Швейцарской конфедерации (Фрик), но затем их соперники ушли вперед – 3:1. Голы на счету Ворачека, Симона и Фролика.

Во втором периоде Шервей возродил интригу, но Кубалик снова довел преимущество Чехии до "+2". В заключительные 20 минут швейцарцы сумели сравнять счет (Шервей и Нидеррайтер), но Рутта за полторы минуты до конца принес чехам победу.