Королева фламенко Патриция Герреро выступит в Доме музыки

5 июня на сцене Светлановского зала Московского международного Дома музыки испанская танцовщица фламенко Патрисия Герреро и ее труппа представят спектакль Catedral ("Собор"). В 2016 году постановка была признана лучшим спектаклем Биеннале в Севилье.

Патрисию Герреро называют "бриллиантом" молодого поколения фламенко, критики хвалят ее за элегантность и изящество стиля, эмоциональность и жизненную силу, которая ощущается в каждом движении танцовщицы. "Мне не нужно искать себя. Я современная байлаора, и я танцую фламенко" – в этих словах Патрисия Герреро точно обозначила свое жизненное кредо.

Патрисия родилась в Гранаде, в районе Альбайсин, где, кажется, все по вечерам или танцуют фламенко, или смотрят на это зрелище, подбадривая артистов традиционными возгласами "Ola!" и «Prima!". В возрасте 8 лет она уже выступала наравне со взрослыми артистами в знаменитом Peña de la Plateria, чья публика видела немало звезд. Попутно юная танцовщица осваивала основы балета и испанской классики, но поступив в академию легендарного Марио Майя, полностью сосредоточилась на фламенко. Герреро победила в нескольких танцевальных конкурсах, была отмечена премиями на европейских фестивалях. Яркой страницей в ее биографии стало сотрудничество с легендарным режиссером Карлосом Саурой, который пригласил ее в спектакль "Фламенко сегодня" (2010), с триумфом показанный в разных странах, а позже снял в своем знаменитом фильме "Фламенко, фламенко".

У Герреро есть и собственные спектакли. Одна из последних работ артистки в качестве хореографа-постановщика – спектакль Catedral ("Собор") – была удостоена премии Giraldillo как лучший спектакль Биеннале в Севилье (2016). Главная идея постановки, по словам Патрисии, – размышление о роли женщины в религиозном мире. Идея реализована "в священном танце борьбы мирского с духовным, дьявольского с божественным под звон колоколов, плач гитары и накаляющиеся ритмы фламенко, в архитектуре света и тени…".

Фламенко-спектакль Catedral состоится 5 июня в 19:00 в Светлановском зале ММДМ.