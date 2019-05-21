Шоковое благоустройство: жители не дали рабочим начать ремонт дорог
Жители Красносельского района Москвы требуют пересмотреть проект благоустройства некоторых улиц. Там расширяют тротуары за счет сужения проезжей части. Попутно ликвидируют парковочные места. На некоторых участках машины теперь разъезжаются с трудом.
Строительная техника в Красносельском районе столицы появилась внезапно — никто не мог понять, зачем фрезеровщики снимают асфальт там, где еще в прошлом году отремонтировали дороги и тротуары.
"Сносят грейдерами, машинами, не интересуясь у жителей, ничего не спрашивая, надо ли нам это вообще", — говорит Ирина Маслова.
Вместе с асфальтом и знаками парковки исчезают единственные в округе места, где местные жители могли оставить свои машины. Они смотрят на план благоустройства и не узнают свой район.
"Судя по этому проекту, у нас останется только 10 процентов парковочных мест от того, что есть сейчас", — объясняет Алексей Киселев.
Подземных паркингов тут нет, а на узких дорожках во дворах места для стоянки не предусмотрены.
"У нашего дома нет прилегающей территории, есть один только тротуар, на котором нельзя оставлять машины, потому что подъезжает скорая помощь, пожарные и так далее. У меня есть автомобиль, который я могу припарковать только вот в этом месте", — рассказывает Валентина Краузе.
Там, где стоит ее машина, асфальт должны были снять еще накануне, но владельцы просто отказались убирать свои автомобили. Возвращать их будет некуда.
"Парковочных мест у нас и так катастрофически не хватает, а сейчас мы их лишаемся вообще", — жалуется Екатерина Чуркина.
Некоторые на всякий случай уже осваивают другие средства передвижения.
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"Эти опасения излишни. В проекте в том виде, в котором он представлен, предусмотрены и заездные карманы, и парковочные места", — уверяет Виталий Столяров, первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Красносельского района Москвы.
На еще одной прилегающей дороге, одномоментно потерявшей сразу два метра ширины, уже сейчас заторы. Почти четырехметровые тротуары в этом районе Москвы собираются сделать еще шире. То есть проезжая часть, которая здесь и так небольшая, будет еще уже. Уже сейчас видно, что подобная реконструкция может привести к настоящему транспортному коллапсу. Огромным фурам, которые приезжают сюда на фабрику, просто не хватает места.
После протестов работы временно приостановили. В управе решили провести экстренное совещание и еще раз перепроверить план работ.
"Мы не будем пока продолжать по такому проекту работы. Мы их как-то скорректируем сейчас", — пообещал Алексей Ересько, заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы.
Обновленный проект благоустройства района обещают согласовать с жителями.
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