Три станции фиолетовой ветки метро закроют на один день

25 мая для пассажиров Московского метрополитена будут закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Ограничения необходимы для подготовки к открытию участка новой Некрасовской линии. В обычном режиме станции возобновят работу 26 мая в 5:30 утра.

Движение поездов 25 мая будет осуществляться только между станциями "Планерная" и "Выхино". В этот день пассажиры смогут воспользоваться бесплатным компенсационным маршрутом автобуса КМ, об этом сообщает пресс-служба ГУП "Московский метрополитен".

Во время изменения режима работы вблизи временно закрытых станций, а также на станции "Выхино", будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они помогут посетителям метро сориентироваться и выбрать нужный маршрут.

На станциях "Кузьминки" и "Выхино" в связи с изменением режима работы метрополитена ожидается увеличение пассажиров, потому там будут установлены кассы-автомобили. В них можно будет купить билеты на одну поездку. Также будет организована работа мобильных кассиров.

Желающие смогут получить бесплатный чай, поскольку при выходе со станции "Выхино" будет организована раздача напитка.