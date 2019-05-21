Фехтовальщик Якименко возобновляет карьеру

Восьмикратный чемпион мира по фехтованию на саблях Алексей Якименко возобновляет карьеру. 28 ноября 2017 года Алексей объявил об уходе из спорта.

"Я активно тренируюсь и готов вернуться на дорожку. Осталось только уладить некоторые вопросы с ВАДА", — приводит слова Якименко ТАСС.

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов подтвердил намерения Якименко вернуться на дорожку. Он не исключает, что Алексей выступит на чемпионате Европы, который пройдет с 17 по 22 июня в Будапеште.