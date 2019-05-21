В Забайкалье 40 сотрудников МЧС наградили за ликвидацию последствий пожаров

В Забайкальском крае торжественно наградили более 40 сотрудников МЧС России. Они проявили себя при ликвидации последствий ЧС, в работе по расследованию причин пожаров и защите населенных пунктов от перехода пожаров в крае.

Кроме того, благодарственные письма от губернатора Забайкальского края получили 19 сотрудников и работников лётного состава Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. На их счету более 75 вылетов на защиту населенных пунктов в Балейском, Кыринском, Петровске-Забайкальском, Сретенском, Тунгокоченском и Карымском районах края.

Руководитель Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Николай Басов добавил, что населенные пункты на территории Забайкальского края от природных пожаров защищали два самолета-амфибии Бе-200 ЧС МЧС России и два вертолёта Ми-8.

Как информирует ГТРК "Чита", ведомственные награды от руководитель Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю объявлены 12 сотрудникам Государственного пожарного надзора. Огнеборцы работали в наиболее сложных и горимых районах края. Там они не только боролись со стихией, но и приняли активное участие в расследовании 45 уголовных дел. В результате выявилено 5 лиц, виновных в их возникновении.

Также, сотрудниками МЧС была проведена большая профилактическая работа с местным населением о правилах поведения в период противопожарного режима.