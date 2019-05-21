Американские истребители сопроводили российские ракетоносцы

Группа из четырех российских ракетоносцев Ту-95МС провела плановый полет над Чукотским, Беринговым и Охотским морями, а также вдоль побережья Аляски и Алеутских островов. Боевые машины провели в воздухе 12 часов, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. На некоторых участках маршрута россиян сопровождали истребители F-22 военно-воздушных сил США.

В оборонном ведомстве уточнили, что полет проходил над нейтральными водами. Российские пилоты регулярно выполняют подобные операции.

Ту-95МС считается самым быстрым турбовинтовым самолетом в мире. Машина, вес которой может достигать 185 тонн, способна разгоняться до 830 километров в час. Максимальная дальность полета при боевой нагрузке около 9 тонн превышает 10 тысяч километров. Основное вооружение боевого самолета – высокоточные крылатые ракеты Х-101.