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21 мая 201917:09

Волга обмелела: в ряд городов Татарстана отменен заход туристических судов

livejournal.com

Заходы теплоходов в туристические центры Татарстана — города Тетюши, Болгар и Свияжск — отменяются из-за понижения уровня воды в реке Волге.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе госкомитета республики по туризму.

Собеседница агентства подчеркнула, что в Болгаре были отменены заходы восьми судов, ожидается, что после 24 мая к ним присоединяться еще четыре. В Свияжск не зайдут три теплохода, в планах — отмена рейса еще одного. Больше всего пострадали Тетюши – там отменены 15 из 20 пассажирских судов.

При этом проблем с заходами в туристические центры Татарстана не наблюдается на реке Кама – в Елабуге и Чистополе.

16 мая Государственная дума России поручила своему комитету по экологии и охране окружающей среды запросить министерство природных ресурсов и экологии РФ и Федеральное агентство водных ресурсов о причинах обмеления Волги и принимаемых в связи с этим мерах.

Отмечается, что случаи катастрофического обмеления и маловодности реки Волги характерны для Татарстана, Ярославской, Ульяновской и Нижегородской областей.

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