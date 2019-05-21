Пассажиров высадили из "Суперджета" перед самым вылетом из Ижевска

Пассажиры "Аэрофлота" по меньшей мере на шесть часов застряли в аэропорту Ижевска из-за неисправности на борту готовившегося к вылету в Москву самолета Sukhoi SuperJet 100. Очевидец сделал фото прикованного к земле самолета.

"На переднем плане с зачехленными двигателями стоит сломавшийся вчера борт рейса SU-1293 в Москву. Пассажиры этого рейса отправились в пункт назначения только под утро резервным бортом. Сломавшийся самолет до сих пор в аэропорту, пока неизвестно, когда он покинет город", — сообщил местный житель.

В столицу лайнер с 56 пассажирами должен был вылететь в 20:45 20 мая, но в последний момент, когда SSJ100 уже направлялся к взлетно-посадочной полосе, его вернули на исходную, а всех людей разместили в терминале. По данным источников Life, у самолета обнаружилась течь в топливном баке.

Это не первый инцидент с SSJ100 за последние две с лишним недели. Пристальное внимание к отечественным лайнерам приковано после произошедшего 5 мая ЧП в Шереметьеве, где во время аварийной посадки загорелся самолет "Аэрофлота". Жертвами трагедии стал 41 человек.