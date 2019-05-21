Число объявлений о перепродаже смартфонов Huawei резко увеличилось

На фоне сообщений о приостановлении сотрудничества Google с Huawei, за сутки количество объявлений о продаже смартфонов данного бренда на сервисе объявлений "Юла" увеличилось на 11 процентов. При этом покупать их не спешат — продажи телефонов остаются на прежнем уровне.

Также поиски гаджетов Huawei снизились на 7 процентов, отмечается в сообщении российской компании "Юла". Самую популярную модель бренда — Honor, на которую приходилось 60 процентов поиска, стали искать реже на 6,5 процента. Также среди лидеров по поиску остаются модели Huawei P30, P20 и Mate.

20 мая компания Google объявила о приостановлении в сотрудничестве с Huawei. Речь идет о программном обеспечении и технических услугах. Пользователи, у которых уже есть на руках телефон бренда китайского производителя, все еще могут пользоваться такими сервисами как Gmail, YouTube, Google Play. Ощутить на себе ограничения смогут покупатели, которые приобретут предстоящие к выходу новинки от Huawei.

21 мая Министерство торговли США подготовило документ, снимающий часть ограничений на сотрудничество с Huawei для американских компаний. Временная лицензия на возобновление работ продлена на три месяца.