"Сибирские мышки" фотографа-педофила пожаловались на травлю

В Новосибирске уже пять лет назад суд вынес обвинительный приговор 58-летнему Сергею Кропочкину. Мужчина, который в течение 15 лет представлялся фотографом модельного агентства, заманивал к себе несовершеннолетних девочек на фотосессии, а затем их фото и видео в обнаженном виде отправлял на порносайт "Сибирские мышки" и состоятельным извращенцам – в основном, за границу.

Когда Кропочкин был разоблачен, ему дали 14 лет, однако он до сих пор не оставляет в покое своих жертв – пишет им письма в надежде на УДО.

Некоторые из тех, кто в свои 10-12 лет попал в объектив фотографа-извращенца, рассказали в "Прямом эфире", что после огласки этой истории до сих пор подвергаются травле.

Одна из жертв педофила призналась, что большинство девочек были из неблагополучных семей и за небольшое вознаграждение соглашались на такие фотосессии, чтобы немного заработать, а кто-то всерьез верил, что попадет в модельный бизнес.

После того, как родные и знакомые узнали о том, чем занимались девочки, они стали их осуждать и даже травить, а у некоторых даже спустя годы разваливались семьи.

Какие подробности того периода своей жизни рассказали жертвы фотографа-извращенца? Почему окружение травит их, а не осуждает педофила? И о чем пишет своим "сибирским мышкам" из тюрьмы Кропочкин?

В этой истории гости в студии, ведущий Андрей Малахов и жертвы извращенца разбираются в программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".