"Айнтрахт" запросил за Йовича неподъемные для "Реала" деньги

Кажется, один из самых громких трансферов наступающего межсезонья может сорваться. Серб Лука Йович, который по некоторым данным был уже одной ногой в мадридском "Реале", пока остается в стане немецкого "Айнтрахта". Немцы запросили от "Королевского клуба" слишком большую сумму.

Ранее сообщалось, что Йович точно будет в будущем году играть в Мадриде и этот переход обойдется команде Зинедина Зидана в 60 млн евро. Однако, как сообщили инсайдеры передачи El Chiringuito, немецкий клуб в последний день переговоров повысил цену за игрока до 100 млн евро и "Реал" готов отказаться от покупки.

🚨 NOTICIA #JUGONES | El MADRID dice "NO" a JOVIC por el PRECIO: 100 MILLONES. Podría entrar el BARÇA. pic.twitter.com/uYPJ4e6ZqQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 21 мая 2019 г.

При этом Йович, который, играя за средний клуб бундеслиги показал очень высокую результативность, остается на рынке. Не него претендовала мюнхенская "Бавария" и, по некоторым данным, "Барселона". Причем каталонский клуб после того, как игроки восстали против прихода француза Антуана Гризманна, может сделать Йовича своей приоритетной целью.