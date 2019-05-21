Тема:
Выборы на Украине 14 минут назад
21 июля Украина выберет новый состав Рады
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
Как передает РИА Новости, соответствующий документ опубликован на сайте президента страны.
Накануне, в ходе своей инаугурации, Зеленский объявил о роспуске национального парламента.
Утром 21 мая он провел по этому вопросу консультации с лидерами фракций Верховной рады, в ходе которых почти все они согласились с роспуском парламента и внеочередными выборами.
Сам Зеленский главным аргументом в пользу такого шага называет крайне низкое доверие граждан к украинскому парламенту VIII созыва – всего лишь 4%. Юридическим же основанием, по его словам, для роспуска Верховной рады является отсутствие с 2016 года коалиции в парламенте.
Новый президент Украины хочет изменить и избирательное законодательство, отменив норму о том, что половина Рады должна выбираться по мажоритарной системе, и снизить проходной барьер с нынешних 5% до 3%.
Сделать это парламентарии смогут на внеочередном заседании Рады, которое должно состояться в течение трех дней после того, как с соответствующим обращением в парламент обратится президент страны.
При этом советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан не исключает, что оно может состояться уже 22 мая.
Часть украинских парламентариев активно поддержала предлагаемые изменения. Например, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что "старая избирательная система — это сохранение и старой политической системы, это вопрос коррупции в мажоритарных округах".
Ранее по теме
-
Зеленский уволил начальника генштаба ВСУ14 минут назад
-
Саакашвили внял призыву Зеленского и вернется, "чтобы строить страну"3 часа назад
-
Порошенко за Януковичем: против экс-президентов Украины возбудили одинаковые дела о госизмене3 часа назад
-
Зеленский пошел по граблям Порошенко4 часа назад
-
И.о. главы Минздрава Украины попала на видео при попытке к бегству8 часов назад
-
Зеленский просит американцев ужесточить антироссийские санкции10 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
США грозят санкциями "Северному потоку-2"
- Зеленский пошел по граблям Порошенко
- Угрожающие Госдуме пустоты сняли на видео
- Задержан вице-губернатор Ростовской области
- Как кормят в российской армии. Подробности
Самое читаемое
-
Юрий Беляев сделал позорное признание, рассказав о первой встрече с Татьяной Абрамовой
- Перед смертью молодого инспектора ГАИ пытали. Видео
- Мать сломала младенцу череп, разозлившись на его плач
- Женщина родила шестерню вопреки всем прогнозам
- Шок: что нашли эксперты в покупном шашлыке
Телеканал "Россия"
-
Вышел первый трейлер многосерийной драмы "Зулейха открывает глаза"
- Тайна смерти и завещания Алексея Булдакова
- "Екатерина": долгожданное продолжение сериала. Скоро!
- "Последняя неделя". Новый сериал в 21.00
Евровидение-2019
-
Результат не понизил, Россию не подвел: Лазарев об итогах "Евровидения"
- Дункан Лоуренс – победитель конкурса "Евровидение-2019"
- Финал. Полная видеозапись трансляции
Вести.Экономика
-
Huawei дали отсрочку. Дедлайн - 19 августа
- Топ-10 городов мира с самыми высокими зарплатами
- Какой подарок МВФ преподнесет Зеленскому?
- Рубио: капитализм душит экономику США
- Рекордный рост облигаций РФ спасает рубль от внешнего негатива
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
BMW M5 получил салон из золота
- В России назвали самые продаваемые машины с "механикой"
- Обновленная Skoda Superb получит версию Scout
- В ближайшие дни грузовикам запретят ездить днем
- Эксперты определили самые надежные подержанные автомобили
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: если вы не достигли успеха в молодости, ждите его после 50 лет
- Голодание против рака: мифы и факты
- Кругом обман: почему паста с углем не отбеливает зубы (и даже вредит им)
- Изжога от кофе: как сделать напиток более мягким?
- Осторожно, газы: неочевидная проблема диет с высоким содержанием белка
Вести в 20.00
-
Инаугурация Зеленского
- В российских вузах увеличится число бюджетных мест
- Подросток нырнул в узкий люк, чтобы спасти ребенка
Вести-Москва
-
Огненное ДТП: на МКАД после столкновения вспыхнула "Газель"
- Отец погибшего в Балашихе ребенка недоволен приговором судмедэксперту
- Шоковое благоустройство: жители не дали рабочим начать ремонт дорог
- Новая методика: йога поможет особенным детям адаптироваться к жизни
- На Москве-реке появились "кабриолеты"
- В столице всех желающих научат управлять беспилотниками
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории
- Выявлены новые потенциально опасные последствия космических полётов
- Учёные выяснили, что влияет на желание завести собаку
- Российские учёные создали прибор для борьбы с бессонницей
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич