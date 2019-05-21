21 июля Украина выберет новый состав Рады

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Как передает РИА Новости, соответствующий документ опубликован на сайте президента страны.

Накануне, в ходе своей инаугурации, Зеленский объявил о роспуске национального парламента.

Утром 21 мая он провел по этому вопросу консультации с лидерами фракций Верховной рады, в ходе которых почти все они согласились с роспуском парламента и внеочередными выборами.

Сам Зеленский главным аргументом в пользу такого шага называет крайне низкое доверие граждан к украинскому парламенту VIII созыва – всего лишь 4%. Юридическим же основанием, по его словам, для роспуска Верховной рады является отсутствие с 2016 года коалиции в парламенте.

Новый президент Украины хочет изменить и избирательное законодательство, отменив норму о том, что половина Рады должна выбираться по мажоритарной системе, и снизить проходной барьер с нынешних 5% до 3%.

Сделать это парламентарии смогут на внеочередном заседании Рады, которое должно состояться в течение трех дней после того, как с соответствующим обращением в парламент обратится президент страны.

При этом советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан не исключает, что оно может состояться уже 22 мая.

Часть украинских парламентариев активно поддержала предлагаемые изменения. Например, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что "старая избирательная система — это сохранение и старой политической системы, это вопрос коррупции в мажоритарных округах".