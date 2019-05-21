Эриксен станет игроком "Реала" после финала Лиги чемпионов

Кристиан Эриксен переходит из "Тоттенхэма" в "Реал". Датчанин будет представлен в качестве игрока мадридского клуба после финала Лиги чемпионов.

"Реал" и "Тоттенхэм" согласовали переход 27-летнего полузащитника сборной Дании. Сумма сделки пока неизвестна, но ожидается, что она превысит сто миллионов евро. О переходе Кристиана будет объявлено 2 июня, на следующий день после финала Лиги чемпионов.

Кристиан Эриксен перешёл в "Тоттенхэм" из "Аякса" в 2013 году. За шесть лет полузащитник сыграл за лондонский клуб 276 матчей во всех турнирах, забив 66 голов и отдав 86 результативных передач.