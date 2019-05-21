В Сеть утекли данные 49 миллионов пользователей Instagram

В Сеть попали данные 49 миллионов пользователей Instagram, среди них – учетные записи знаменитостей и известных брендов.

Как сообщает ТАСС, база данных, размещенная на облачном сервисе компании Amazon, некоторое время была открытой для просмотра без запроса пароля, и любой человек мог получить доступ к личным данным пользователей.

В открытом доступе оказались фотографии владельцев аккаунтов, их номера телефонов и данные электронной почты. Причем число таких страниц в базе данных постоянно возрастало.

Эксперт в области интернет-безопасности Анураг Сен выяснил, что базу данных выложило в Интернете одно из индийских маркетинговых агентств, которое специалирируется на продвижении товаров через популярных инстаблогеров.

Представитель компании Facebook, которой принадлежит Instagram заявил, что они занимаются этим вопросом: