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Обмен санкциями 1 час назад
Вашингтон обвинил три российских организации в распространении ОМУ
Госдепартамент США ввел санкции к двум компаниям из России и российскому военному учебному центру. Им инкриминируется нарушение американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения (ОМУ) и средств его доставки. Санкции были приняты 14 мая.
Под санкции США попали учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, Тульское конструкторское бюро приборостроения и Московский машиностроительный завод "Авангард", сообщает ТАСС. Также под санкциями оказались все их подразделения и филиалы. В чем провинности российских юрлиц — не конкретизируется. "Авангард" входит в состав концерна "Алмаз-Антей", который производит зенитные ракеты для комплексов ПВО С-300 и С-400. Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова производит ЗРПК "Панцирь-С1", ПТРК "Корнет", а также целый ряд наименований стрелково-пушечного вооружения, управляемых боеприпасов и продукции гражданского назначения.
За сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией под санкциями оказался целый ряд китайских организаций. Кроме того, санкции Вашингтон наложил и на сирийские учреждения. В частности, сирийские военно-воздушные силы и один научно-исследовательский центр. Также в черный список попала ливанская шиитская партия "Хезболла".
Санкции действуют два года, но срок их действия может сократить своим решением госсекретарь США Майк Помпео.
Санкции запрещают приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг попавшей в черный список организации, а также продажу ей Вашингтоном оружия и военной техники, предоставление ей помощи, выдачу американских лицензий на приобретение подпадающих под режим экспортного контроля товаров.
Помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд добавил, что при введении санкций речь идет о продаже или покупке у Ирана, Сирии или Северной Кореи товаров, технологий или услуг, которые подпадают под режимы экспортного многостороннего контроля. Среди них режим контроля за ракетными технологиями, контроль в рамках Австралийской группы, Группы ядерных поставщиков, Вассенаарских договоренностей или Конвенции о запрещении химического оружия. Услуги, технологии и товары, за которые наложены санкции, по мнению Вашингтона, могут использоваться каким-либо образом для создания оружия массового уничтожение, крылатых или баллистических ракетных систем.
В Москве считают, что Вашингтон пытается санкциями в очередной раз попытаться применить свое внутреннее законодательство за территорией Соединенных Штатов. Эти попытки экстерриториального применения американского законодательства Россия неоднократно отвергала.
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