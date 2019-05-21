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21 мая 201919:16
Зеленский уволил начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить нынешнего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко и назначить на его место генерала-лейтенанта Руслана Хомчака, пишет агентство ТАСС.
Напомним, Муженко занимал пост главы Генштаба с 2014 года. Именно он долгов время руководил карательной операцией в Донбассе. В России его обвиняют в военных преступлениях, среди которых обстрелы мирного населения и уничтожения русскоязычных граждан региона.
Руслан Хомчак также руководил войсками в Донбассе, а с 2016 года стал заместителем командующего Сухопутными войсками Украины.
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