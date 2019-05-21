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21 мая 201921:01 Антон Лядов

Реалити-шоу от радикала Ляшко: тайны кулуаров новой украинской власти

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады. Как отмечается в документе, решение принято в связи с отсутствием в парламенте правящей коалиции. Внеочередные выборы назначены на 21 июля. Еще одним указом Зеленский сменил начальника Генштаба. А в отношении бывшего президента Петра Порошенко возбуждено дело о госизмене. Причем связано оно с прошлогодним нарушением украинскими военными кораблями российской границы в Керченском проливе.

"Парламент распустить. Дату выборов назначить", — срочные сообщения украинских СМИ.

"Зеленский решил распустить парламент и провести досрочные выборы в сезон отпусков", — добавляет канал "Украина".

"Указ про роспуск парламента появился на официальной интернет-странице президента Украины", — отслеживает динамику "5-й канал".

Второй указ Зеленского — пол-страницы текста. На поиск новой команды отводится два месяца: голосование назначено на 21 июля.

"Главным аргументом для роспуска Верховной рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%. Это оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий", — пояснил Владимир Зеленский свои действия.

При этом сами депутаты сегодня старались понравиться Зеленскому как могли. Олег Ляшко перед встречей с новым президентом изучил любимые средства передвижения Владимира Зеленского.

- Где стоянка? Нету? – пытался он пристроить велосипед.

Народный депутат, который еще недавно предпочитал исключительно внедорожники не дешевле Range Rover, велосипед тоже выбрал непростой: не как мэр Кличко за 84 тысячи гривен, то есть 200 тысяч рублей, но тоже с запчастями от крупнейшей японской компании Shimano. Очень переживал, что велосипед угонят, поэтому разрешил журналистам покататься на нем, пока будет у президента. Внутри здания администрации включил прямой эфир с телефона — технику осваивал прямо на ходу.

- Люди добрые, Оксана, Ирина, подскажите, как мне картинку перевернуть, чтобы не меня было видно, а зал?

- Уважаемые коллеги, конечно мы с господином Ляшко находимся в определенном противостоянии. Но, когда речь идет про модные девайсы, я готова дать консультацию господину Ляшко.

Перевернуть модный девайс в руке в горизонтальное положение Ляшко так и не удалось. Максимум — смог переложить телефон в левую руку: правая ему сейчас очень понадобится для рукопожатия с Зеленским.

- Владимир, добрый день! Я приветствую вас!

- Очень демократично выглядите.

- Также, как и вы.

- У меня к вам вопрос...

- У меня к вам вопросов нет!

- А у меня есть.

- У меня вопросы будут потом. После консультации, — обещает президенту Ляшко.

- Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к досрочному приостановлению полномочий Верховной рады?

- Я отношусь к этому нормально, свою позицию...

- Спасибо вам, — перебивает Ляшко Зеленский.

- Владимир, а я можно вам вопрос задам?

- Можно меня отпустить?

- Владимир, а можно задать? Слушайте, что вы толкаетесь?

"Я вспоминаю, что сам Зеленский или кто его помощников рассказывал, как они приходили к Порошенко на переговоры, какие там страшные коридоры на Банковой, и как с них снимали и часы, и последние трусы. Сегодня пытались снимать сами часы — я не дал охранникам забрать телефон", — похвастался глава фракции "радикальная партия Олега Ляшко" в Верховной раде Украины Олег Ляшко.

На встрече с Зеленским депутаты высказывали свое мнение по поводу роспуска парламента.

"Я на этой встрече привела правовые основания, что роспуск Верховной рады является абсолютно законным. И не надо передергивать, говорить, что это политико-правовое решение или неправовое решение. Досрочное прекращение полномочий Верховной рады является абсолютно легитимным правовым решением", — подчеркнула руководитель фракции "Батькивщина" в Верховной раде Украины Юлия Тимошенко.

А вот люди из "Блока Петра Порошенко" за свои места держались так, что обвинили Зеленского в нарушении закона.

"Для этого нет никаких конституционных предпосылок, — говорит о роспуске парламента первый зампред Рады Ирина Геращенко. — И что это безусловно есть нарушение закона".

Петр Порошенко, который накануне переехал, тоже снимает свои встречи на камеру. В прозрачном офисе жмет руку американскому сенатору, послу США в Евросоюзе. Прислушайтесь, как до сих пор обращаются к нему иностранные коллеги.

- Мистер президент, рады видеть вас!

Сам Порошенко при этом, похоже, тоже до сих пор так думает: его статус на странице в соцсети — президент Украины. Хотя сегодня на него открыли уголовное дело из-за инцидента в Керченском проливе. Его обвиняют в превышении должностных полномочий: речь идет о приказе о переходе кораблей через Керченский пролив, чтобы получить повод ввести военное положение.

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