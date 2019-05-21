"Джиро д'Италия". Француз Демар выиграл десятый этап веломногодневки

На итальянских дорогах продолжается престижнейшая шоссейная велогонка "Джиро д'Италия". Состоялся десятый этап, победителем которого стал француз Арно Демар из команды Groupama-FDJ. Его время составило 3 часа 36 минут и 7 секунд.

Следом за ним финишную линию пересекли итальянец Элиа Вивиани из Deceuninck-Quich Step и немецкий спринтер Рюдигер Зелиг, представляющий Bora-Hansgrohe. Оба гонщика продемонстрировали аналогичное победителю время.

Лучшее время среди российских спортсменов показал Вячеслав Кузнецов, выступающий за Katyusha Alpecin. Он стал 18-м. Еще два россиянина – Павел Сиваков из Ineos и Ильнур Закарин из Katyusha Alpecin – на 53-м и 54-м месте соответственно.

В общем зачете лидерство удерживает итальянец Валерио Конти, представляющий UAE-Team Emirates. Словенский гонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич уступает 1 минуту 50 секунд. Третий – француз Нан Петер из AG2R La Mondiale (+2 минуты21 секунды). Лучшими среди россиян являются Закарин (+5.22 / 22 место) и Сиваков (+6,01 / 26 место).