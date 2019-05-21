В тоннеле московского метро застряли три поезда

Три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Об этом сообщается в "Твиттере" столичного метрополитена.

Сейчас в тоннеле 3 поезда. Мы работаем над сцепом этих составов. Угрозы безопасности нет. Приносим извинения. Стараемся работать быстрее. — Московское метро (@MetroOperativno) 21 мая 2019 г.

Поезда находятся между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская".

Как сообщает "Интерфакс", причиной сбоя стала техническая неисправность одного из составов.

"Твиттер" метро также сообщил, что для входа закрыты три станции — "Савеловская", "Петровский парк" и "Шелепиха".

По последним данным, в подъехавший исправный поезд уже переводят пассажиров одного из составов.

В связи со сбоем в метро в Москве запущены бесплатные автобусы.