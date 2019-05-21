Из поездов, застрявших в тоннеле метро, вывели пассажиров

Из поездов, застрявших в тоннеле на Солнцевской линии столичного метро, вывели пассажиров. Они находятся на платформе, пострадавших нет. Как сообщил представитель экстренных служб столицы, всего было эвакуировано около двух тысяч человек.

В тоннеле между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская" остановились три состава. Инцидент произошел около 18:45. Попытка отбуксировать неисправный состав не увенчалась успехом. В связи с этим не было движения по Солнцевской ветке между станциями "Парк Победы" и "Савеловская".

В пресс-службе подземки "Интерфаксу" заявили, что причиной крупного сбоя стала потеря напряжения в контактном рельсе. Никакого задымления и никакой угрозы для безопасности пассажиров нет. Ремонтные службы работают над устранением неисправности.

По другим данным, причиной остановки составов стала техническая неисправность одного из них. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Между станциями "Шелепиха" и "Динамо" курсируют бесплатные автобусы КМ с остановками у станций "Полежаевская" и "ЦСКА".