Главный онколог Минздрава назвал факторы повышения риска развития рака

Это точно совершенно доказано, подчеркнул главный внештатный онколог Министерства здравоохранения, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн. Он назвал факторы, повышающие риск развития рака.

Андрей Карпин подчеркнул, что риск развития рака повышают жирная пища, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни и курение. При этом курение от 30 до 50 раз повышает вероятность развития онкозаболеваний, сообщает РИА Новости. Речь идет не только о раке легких. Канцерогенным фактором также является ожирение.

Важно знать и учитывать семейный анамнез, то есть наследственный фактор, добавил руководитель рабочей группы по диагностике и лечению меланомы кожи головы и шеи НМИЦР Минздрава Андрей Поляков.

Важна диагностика выявления заболевания на ранней стадии, продолжил Поляков. Выявляемость меланомы на первой или второй стадии сейчас составляет 79 процентов, подчеркнул медик. Он добавил, что на такой стадии выявления и лечения десятилетняя выживаемость составляет 90 процентов.

При этом, добавил Поляков, риск развития меланомы во многом зависит от внимания человека к собственному организму. Необходимо обращать внимание на пигментные невусы, то есть родинки, их изменения – рост, изменение цвета, появление новых образований на коже, раздражение кожи и кровоточивость.

На возникновение меланомы, по словам Андрея Полякова, влияют также хроническая травма родинок, ультрафиолетовое излучение, в том числе злоупотребление солярием, длительная иммуносупрессивная терапия при лечении других заболеваний, мутация генов у молодых людей, солнечные ожоги в детстве, фенотипная предрасположенность к онкологии, то есть наследственность.