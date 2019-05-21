Макрон, Меркель и Путин обсудили Украину и возвращение России в ПАСЕ

Ситуацию на Украине с учетом смены президента в стране по телефону обсудили президент России Владимир Путин с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В частности, главы трех стран согласились, что минским соглашениям нет альтернативы. Владимир Путин напомнил также о приоритетности закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, проведения амнистии и других шагов по налаживанию прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, сообщает телеканал "Россия 24".

Помимо Украины говорили о ситуации в Сирии и Иране, а также поддержали перспективу восстановления прав российской делегации в ПАСЕ. Париж и Берлин поддержали линию на восстановление в полном объеме прав российской делегации в ПАСЕ с учетом итогов заседания Комитета министров Совета Европы в Хельсинки 17 мая и вступления Франции в права председателя этого комитета, добавила пресс-служба Кремля.

Российская делегация была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Несколько лет российские депутаты и сенаторы не участвуют в сессиях ПАСЕ. С 2019 года Россия отказалась платить взносы в бюджет Совета Европы. Российская сторона в качестве условия своего возвращения к работе в ПАСЕ настаивает на восстановлении в полном объеме ее полномочий делегации и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ для обеспечения равных прав всех стран-участниц и исключения возможности дискриминации национальных делегаций.