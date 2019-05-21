Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира непобежденной

Сборная России по хоккею завершила свои выступления на групповом этапе чемпионата мира непобежденной. В заключительном матче группы "В" российские хоккеисты одержали уверенную победу над действующим чемпионом мира – командой Швеции.

В первом периоде хоккеисты "Тре крунур" открыли счет после гола Габриэля Ландескога и на перерыв команды ушли при преимуществе Швеции. Однако после перерыва "Красная машина" перевернула матч, забросив в ответ сразу шесть шайб.

Начался разгром шведов в Братиславе голом Артема Анисимова. После него поочередно забивали Евгений Дадонов, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и Евгений Малкин. Шведы проиграли матч за период.

В заключительном же игровом отрезке хоккеисты в желтом усилиями Вильяма Нюландера отквитали одну шайбу, но Дмитрий Орлов восстановил разницу в шесть шайб. Впрочем, в заключительные минуты Оливер Экман-Ларссон и Йон Клингберг двумя шайбами немного подсластили пилюлю от поражения. Итоговый счет 7:4 в пользу России.

Таким образом, сборная России выиграла все семь матчей группового этапа из семи возможных. С такими показателями российская сборная с 21 баллом заняла первое место в группе "В", став единственной непобежденной командой чемпионата мира.

В параллельной игре сборная Канады обыграла США со счетом 3:0. Именно американцы станут следующими соперниками России по четвертьфиналу. В других парах сыграют Канада – Швейцария, Финляндия – Швеция и Чехия – Германия. Матчи состоятся 23 мая.