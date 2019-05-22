В Нигерии бандиты убили более 26 человек

На севере Нигерии жертвами нападения бандитов стали более 26 человек. По данным местных СМИ, 11 человек были убиты в районе местного управления Фаскаре, еще пятеро — в районе Дан Муса. Также было совершено нападение на сельхозработников в районе Бастари, в результате чего 18 человек погибли, еще 10 пропали без вести.

Представитель командования местной полиции сообщил, что ведется расследование, сотрудники правоохранительных органов пытаются получить дополнительные сведения об совершенных атаках, передает РИА Новости.