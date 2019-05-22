Шарапова и Касаткина включены в основную сетку Уимблдона

Россиянки Мария Шарапова и Дарья Касаткина попали в заявку основной сетки одного из турниров серии "Большого шлема" – Уимблдона. Помимо них в список также были включены еще девять спортсменок из России.

В их число вошли Анастасия Павлюченкова, Маргарита Гаспарян, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Евгения Родина, Анастасия Потапова, Вера Звонарева, Екатерина Макарова и Виталия Дьяченко, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт турнира. Кроме того, в число запасных также попали Светлана Кузнецова, Наталья Вихлянцева, Анна Блинкова, Софья Жук, Анна Калинская.

Отметим, что накануне Шарапова сообщила об отказе от участия в Rolland Garros. Она сослалась на травму плеча.

В мужской сетке соревнований Россию будут представлять Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублев. Среди запасных числится Евгений Донской. Позже станут известны обладатели специальных приглашений – wild card. Их имена будут озвучены 19 июня.

Напомним, что Уимблдон состоится в текущем сезоне с 1 по 14 июля.