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Сбои в московском метро 48 минут назад
ЧП в московском метро: как ликвидировали последствия
Все пассажиры из застрявших в тоннеле московского метро поездов эвакуированы. Движение на участке Солнцевской и Большой кольцевой линии — восстановлено. Сбой в работе столичной подземки произошел в час-пик: из-за аварии три состава остановились в перегоне между станциями "Хорошевская" и "Шелепиха". В них находились более тысячи человек.
Спустя час рядом с метро "Полежаевская" уже ничего не напоминает об этом ЧП, хотя совсем недавно здесь было много людей, стояли машины экстренных служб.
Эвакуация закончилась примерно в 22 часа. К этому времени руководитель городского департамента транспорта констатировал — пассажиров в поездах между "Хорошёвской" и "Шелепихой" – нет. Вывезли всех.
"Сбой в московской подземке произошёл в вечерний час-пик. Примерно в 18.40. Три поезда встали на желтой ветке между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская". Общее число пассажиров – 1041", — сообщил Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Исправный состав подогнали вплотную к застрявшему поезду, открыли боковые двери вагонов. Люди шли друг за другом из одного поезда в другой – и дальше состав ехал до станции "Хорошевская". Сначала перевезли людей из первого поезда, потом второго и третьего.
Вызволять людей из подземного затора пришлось в течение почти трех с половиной часов. Причиной по предварительным данным стало падение напряжения и неисправность контактного рельса, так что сотрудникам метро пришлось удостовериться, что людям в поездах ничего не угрожает.
"Никакого задымления и пожара. Метро справилось своими силами, хотя были привлечены и спасатели, и пожарные и медики. Пострадавших нет. С жалобой на недомогание к врачам обратился один только пассажир", — заверил Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
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