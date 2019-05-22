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22 мая 201901:27

Илья Воробьев: у сборной США хороший подбор игроков

Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/ТАСС

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев после убедительной победы над командой Швеции (7:4) выразил свое мнение от предстоящем сопернике по 1/4 финала чемпионата мира – сборной США.

"Вышли на американских хоккеистов, значит сыграем с ними, — приводит слова Воробьева Спорт24.Ru. – За матчем Канада – США следили, но игрокам результат матча не говорили".

"Стоит посмотреть на состав американцев – у них очень хороший подбор игроков. Нам еще скауты расскажут, посмотрим игры. Такие молодые команда, как у них, нужно отрезать быстрым пасом. Быстрее паса никто не бегает".

Напомним, что Россия победой над Швецией венчала свои успешные выступления в групповом этапе мирового первенства, который прошла без поражений. Четвертьфинал чемпионата мира между Россией и США состоится 23 мая в Братиславе. Начало встречи – в 17:15 по московскому времени.

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