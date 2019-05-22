В городе Кольчугино введен режим КТО

Во Владимирской области сотрудники правоохранительных органов заблокировали в частном жилом доме готовивших террористический акт боевиков.

На территории города введен правовой режим контртеррористической операции. Других подробностей не сообщается, представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщил, что информация о ходе операции будет обнародована позднее, передает ТАСС.