Президент "Нанта" назвал "Кардифф" виновным в гибели Салы

Президент французского футбольного клуба "Нант" Вальдемар Кита назвал клуб английской премьер-лиги "Кардифф Сити" ответственным за гибель аргентинского футболиста Эмилиано Салы.

"Не стоит забывать, что Сала был очень рад уйти, о чем он всем рассказывал при возвращении в клуб, когда забирал вещи, — приводит слова Киты Чемпионат.Com со ссылкой на L'Equipe. – Не мы заставляли его уйти из клуба – нужно перестать заставлять людей верить в это. "Кардифф" несет ответственность за это, а не "Нант".

Напомним, что в зимнее трансферное окно клубы оформили сделку по переходу Салы в валлийский клуб. Однако во время перелета между Нантом и Кардиффом самолет упал в Ла-Манш. Выжить не удалось ни игроку, ни пилоту. Тело Салы было обнаружено на дне пролива. Позже его опознали.