В Бенгальском заливе зафиксировано землетрясение

По данным Геологической службы США, в акватории Бенгальского залива в зоне Андаманских и Никобарских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6.

Эпицентр подземных толчков находился в 240 километрах севернее населенного пункта Бамбуу-Флэт, их очаг залегал на глубине 10 километров, передает ТАСС. Угроза ценами не объявлялась, информация о пострадавших и нанесенном ущербе не поступала.