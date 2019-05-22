В Индонезии идут задержания организаторов беспорядков в Джакарте

Официальный представитель правоохранительных органов Индонезии сообщил, что силовиками задержаны более 20 подозреваемых в организации произошедших накануне в центре Джакарты беспорядков.

По его словам, задержанные подозреваются в подстрекательствах, организации и участии в беспорядках, все они приехали в крупнейший город Индонезии из других регионов страны, передает ТАСС.

Акции протеста начались в Джакарте после объявления окончательных результатов прошедших 17 апреля всеобщих выборов, в результате которых действующий президент страны Джоко Видодо набрал 55,5 процента голосов, а его единственный соперник генерал запаса Прабово Субианто — 44,5 процента. В штабе оппозиционного кандидата с такими результатами не согласились и заявили о массовых нарушениях в ходе голосования.

В результате около двух тысяч сторонников оппозиции вышли на улицы Джакарты с требованием пересмотреть итоги выборов. Не подчиняясь требованиям полиции, манифестанты забрасывали правоохранителей петардами и камнями, а также пытались прорваться через заграждения у здания Управления по наблюдению за выборами.

Численность мобилизованных для обеспечения безопасности сотрудников полиции составила 50 тысяч человек, для наведения порядка они применяли слезоточивый газ.