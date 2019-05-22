С-400 или "Пэтриот": США продолжают шантажировать Турцию

США грозят Турции "жёсткими последствиями", если Анкара не откажется от покупки комплексов С-400. Об этом со ссылкой на источники сообщает SNBC. По данным телеканала, на решение отводят две недели. В течение этого времени Анкара должна отменить сделку с Москвой и закупить американские системы ПВО "Патриот".

В противном случае, её исключат из программы истребителя-бомбардировщика F-35, отмечает телеканал "Россия 24". Ранее об этих планах сообщала замминистра обороны США. Турция неоднократно подчёркивала, что от сделкой с Россией отказываться не намерена. Первая партия зенитных комплексов должна поступить в июле.