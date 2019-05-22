На США обрушилось несколько мощных торнадо

19 вихрей торнадо обрушились на пять американских штатов. Больше всего от удара стихии досталось Оклахоме и Канзасу — здесь метеорологи объявили о самом высоком уровне угрозы за последние годы, а также предупредили об угрозе наводнения. В зоне риска остается более 6 миллионов человек, сообщает телеканал "Россия 24".