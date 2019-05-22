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22 мая 201905:35

Оформить полис ОМС станет проще

Новые правила обязательного медицинского страхования утвердил Минздрав. Согласно документу, заявление на получение нового полиса можно будет подать через МФЦ и Единый портал Госуслуг при наличии электронной подписи.

Срок действия временного полиса увеличится с 30 до 45 дней, отмечает телеканал "Россия 24". Кроме того, теперь четко прописан порядок оплаты и расчетов между страховыми организациями по ОМС. И предусмотрена ответственность за непредоставление документов или искажение информации в счетах.

Например, если медучреждение оказало менее дорогостоящую помощь, чем указано в документах, то с него удержат лишние средства и оштрафуют. А если пациенту дадут лекарство менее дорогостоящее, чем положено или заменят другим, менее качественным, то организацию ждет штраф в тройном размере.

Особое внимание уделят информированию граждан. Так, страховые организации будут обязаны указывать на сайтах все медучреждения, где можно получить помощь. В том числе и те, которые работают по выходным дням и поздним вечером.

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