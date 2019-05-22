Блокированные в Кольчугине боевики нейтрализованы

Двое боевиков, заблокированных силовиками в частном жилом доме в городе Кольчугино Владимирской области, нейтрализованы.

Представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщил, что в ответ на предложение сложить оружие и сдаться преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В ходе завязавшейся перестрелки они были нейтрализованы ответным огнем.

К настоящему времени предварительно установлены личности ликвидированных бандитов, являвшихся сторонниками одной из террористических группировок, передает ТАСС. Известно, что они поддерживали связь с эмиссарами за рубежом и готовили террористический акт в месте массового скопления людей.

На месте боестолкновения обнаружено принадлежащее террористам огнестрельное оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также религиозно-экстремистская литература.

Как сообщалось, в ночь на среду, 22 мая, на окраине города Кольчугино, где готовившие теракт боевики были заблокированы в частном жилом доме, был введен режим контртеррористической операции. Жильцы находящихся в непосредственной близости к месту проведения операции домов были эвакуированы в целях безопасности.