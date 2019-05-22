Шайба Тарасенко вывела "Сент-Луис" в первый за 49 лет финал Кубка Стэнли
За океаном состоялся шестой матч серии Кубка Стэнли по хоккею, в котором "Сент–Луис Блюз" добился победы над "Сан-Хосе Шаркс". Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу "блюзменов". Они выиграли серию 4:2 и вышли в финал Кубка Стэнли.
Хоккеисты "Сент-Луиса" повели 2:0 еще в первом тайме после шайб Дэвида Перрона и россиянина Владимира Тарасенко, для которого этот гол стал восьмым в плей-офф НХЛ. Во втором периоде Дилан Гэмбрелл из "Сан-Хосе" сократил отставание в счете, однако вскоре нападающий "Блюз" Брэйден Шенн вновь увеличил преимущество своей команды до двух шайб.
В заключительной десятиминутке матча Тайлер Бозак в четвертый раз поразил ворота "акул", а жирную точку в триумфальном матче "блюзменов" поставил еще один российский легионер "Сент-Луиса" Иван Барбашев, установивший окончательный счет.
"Блюз" вышли в финал Кубка Стэнли впервые с 1970 года. За итоговую победу в НХЛ они поборются с "Бостон Брюинз". Ранее "Сент-Луис" трижды был в финалах, но ни разу не выигрывал главный трофей лиги.
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