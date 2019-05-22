В Бразилии прогремели выстрелы в церкви: 3 погибших

Во вторник, 21 мая, в бразильском городе Паракату в результате стрельбы, открытой в одной из церквей, погибли три человека.

Жертвами злоумышленника, ворвавшегося в храм и открывшего огонь по находившимся там людям, стали две прихожанки и отец священника. Как свидетельствуют очевидцы трагедии, главной целью нападавшего был священник, которому удалось спастись бегством.

Прибывшие на место происшествия полицейские применили оружие, получивший ранение нападавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

По предварительным данным расследования случившегося, причиной нападения стала ревность: избежавший смерти священник был женат на еще одной – четвертой — жертве преступника, которая до замужества находилась в отношениях с нападавшим. Женщина скончалась в результате нанесенных бывшим возлюбленным ножевых ранений, полученных ранее тем же вечером.