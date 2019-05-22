"Краснодар" заинтересован в хавбеке "Зволле" Намли

Футбольный "Краснодар" в ближайшее трансферное окно может приобрести датского футболиста Юнеса Намли. Текущий сезон полузащитник марокканского происхождения проводит в голландском "Зволле". О ведущихся переговорах сообщил агент игрока Рене Канхай.

"Мы ведем переговоры с несколькими клубами и для Юнеса "Краснодар" – отличный вариант, — приводит слова агента "Спорт-экспресс" со ссылкой на Voetbal International. – Это действительно большой клуб, идущий на третьем месте в российской лиге. Это означает выступления в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а это хороший уровень для Юнеса, чтобы показать себя. Но нужно, чтобы его самого все устроило".

Намли 24 года. В "Зволле" он с 2017 года, куда перешел из "Херенвена". В текущем сезоне он принял участие в 33 встречах чемпионата Нидерландов, забив четыре мяча.