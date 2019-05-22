"МанЮнайтед" и "МанСити" поспорят за Иско

Испанский полузащитник мадридского "Реала" летом может сменить клубную прописку. На футболиста не рассчитывает Зинедин Зидан и тот привлекает внимание ведущих европейских грандов. Новыми претендентами на испанца стали манчестерские "Юнайтед" и "Сити".

В "Реале" готовы расстаться с полузащитником атакующего плана за кругленькие 120 миллионов евро, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Sport.es. Однако одним из главных конкурентов манкунианцев в борьбе за Иско является французский "Пари Сен-Жермен".

В минувшем сезоне игрок средней линии "Королевского клуба" принял участие в 37 встречах, отметившись шестью голами и одной результативной передачей. За "Реал" он выступает с 2013 года, когда он покинул ради "Реала" другой клуб Примеры – "Малагу".