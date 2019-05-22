В Москве на Мытной улице произошел провал грунта. Движение транспорта на этом участке дороги затруднено.

Как сообщили очевидцы, ширина провала составляет около 2,5 метров, передает ТАСС.

Сотрудники МЧС и ГИБДД работают на месте ЧП.