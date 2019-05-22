Футболист "Манчестер Сити" до сих пор не убрал новогоднюю елку

Португальский легионер "Манчестер Сити" Бернарду Силва признался, что в его доме до сих пор стоит новогодняя елка. Футболист заявил, что не спешил расставаться с елкой, чтобы не "спугнуть удачу".

В нынешнем сезоне "Манчестер Сити" выиграл четыре английских трофея – чемпионат, Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок. Три первых победы пришлись уже на 2019 год. Бернарду затянул с разбором елки до финала Кубка лиги, который прошел в феврале. Затем он решил оставить новогоднее украшение вплоть до окончания сезона. И его клуб выиграл чемпионат, а потом и Кубок Англии.

Бернарду Силва был признан болельщиками лучшим игроком сезона. Он провел 51 матч, забил 13 мячей и сделал 8 голевых передач.