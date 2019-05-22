22 мая 201908:40
Футболист "Манчестер Сити" до сих пор не убрал новогоднюю елку
Португальский легионер "Манчестер Сити" Бернарду Силва признался, что в его доме до сих пор стоит новогодняя елка. Футболист заявил, что не спешил расставаться с елкой, чтобы не "спугнуть удачу".
В нынешнем сезоне "Манчестер Сити" выиграл четыре английских трофея – чемпионат, Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок. Три первых победы пришлись уже на 2019 год. Бернарду затянул с разбором елки до финала Кубка лиги, который прошел в феврале. Затем он решил оставить новогоднее украшение вплоть до окончания сезона. И его клуб выиграл чемпионат, а потом и Кубок Англии.
Бернарду Силва был признан болельщиками лучшим игроком сезона. Он провел 51 матч, забил 13 мячей и сделал 8 голевых передач.
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