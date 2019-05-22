На развитие центров экономического роста Забайкалье получит более 9 миллиардов рублей

В период с 2019 по 2021 годы Забайкалье получит почти 9,5 миллиардов рублей на осуществление стратегии по социальному развитию центров экономического роста. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России, сообщает ГТРК "Чита". В общей сложности на эти цели Забайкальский край, Бурятия и Приморье получат более 22 миллиардов рублей.

В рамках программы намечено провести более семидесяти мероприятий по созданию объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. В том числе планируют отремонтировать улично-дорожную сеть Читы, построить несколько школ, детсадов и спортивных объектов по всему региону. Также будет проведен капремонт больниц и построено более сорока новых ФАПов.

Напомним, создание центров экономического роста является частью стратегии территориального развития Российской Федерации. Они включают в себя территорию одного или нескольких муниципалитетов, которые должны внести существенный вклад в экономику страны (ежегодно более 1%). Всего в России 20 таких центров.