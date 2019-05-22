Жарить редис и не терпеть Россию: и.о. главы минздрава Украины оригинально выступила в Женеве
Во время выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что ООН "не должна терпеть" Россию в Совете Безопасности. При этом она призвала отказаться от российских денег, которые наполняют западные счета, передает РИА Новости.
Супрун подчеркнула, что санкционный режим в отношении РФ "должен быть сохранен и расширен".
Депутат от "Радикальной партии" Украины Игорь Мосийчук направил Зеленскому обращение о прекращении украинского гражданства для исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.
Ранее сообщалось, что Супрун покинула страну. Местные СМИ распространили видео из аэропорта Борисполь, на котором запечатлена женщина, похожая на Супрун, проходила регистрацию на рейс во Франкфурт.
Ульяна Супрун — гражданка США, известная своими странными высказываниями. Она рекомендовала украинцам жарить редис и заменить лук крапивой.
В понедельник после вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский предложил кабмину освободить место для тех, кто будет думать о будущих поколениях, и объявил о роспуске парламента.
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