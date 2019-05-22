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22 мая 201909:31

Режим КТО в Кольчугине снят, ликвидированы два боевика

Режим контртеррористической операции в городе Кольчугино снят.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Владимирской области, решение об окончании КТО было принято руководителем оперативного штаба полковником Кузьминых.

Спецоперация началась в ночь на 22 мая. Сотрудники правоохранительных органов блокировали двоих боевиков в частном доме на окраине города, те оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.

Пострадавших среди силовиков и гражданского населения нет. 15 местных жителей были эвакуированы на время спецоперации.

Личности террористов предварительно установлены. Они были сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с иностранными эмиссарами и готовили теракт. В доме найдены оружие, боеприпасы и готовая бомба.

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